レジャー運が好調な週。レトロな街並みが有名な観光地が特にオススメ。仕事もトントン拍子に進みそう。リーダーとしての能力が評価され道が開ける暗示も。金運はシーズンの先物買いにツキあり。恋愛はアプリ系の出会いは危険が波乱できそう。慎重に出会いを求めて。