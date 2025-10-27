物事がスムーズに運ばずイライラしがちな週。ストレスで買い物依存症に陥る気配も。アートスポットが運気改善に。また、仕事は完璧にこなそうとするほど空回りしそう。少しだけネジを緩め、こなして。恋愛は地味な場面に素敵な出会いが潜んでいます。天秤座も狙い目。