週後半からポジティプな星回りに。仕事は勝負運が◎。コンテストや資格取得など積極的にチャレンジして！また、金運は趣味や習い事への投資にツキあり。副収入に繋がるかも。恋愛は優しい人に縁あり。カップルもパートナーへの気配りが関係を安定させるキーワードに。