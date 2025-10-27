週初めは金運が低め。安物買いの銭失いに注意して。また、仕事は肝心な場面で流れが滞る恐れが。効率よく進めて行きましょう。美容は漢方や鍼灸でむくみや肩こりを解消できます。恋愛は落ち着いたタイプに縁あり。あなたも相手に歩調を合わせることが愛される秘訣に。