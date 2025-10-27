面倒なことに巻き込まれやすい週。周囲に波長を合わせ過ぎないことが回避策。仕事は疎遠になっていた人がサプライズを運んでくれそう。また、美容系の職種でチャンスを掴める暗示も。恋愛はスポーツなどアウトドアシーンや、気軽な飲み会に出会いが潜んでいます。