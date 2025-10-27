プチハッピーな星回り。好きな人と絆が深まったり仕事はやりがいあることを発見できます。金運は散財傾向に。お金をかけ過ぎないような消費を心がけましょう。美容は代謝を促し、スッキリボディを手にできます。恋愛は調子のいいタイプに好かれがち。天秤座も要注意。