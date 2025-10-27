アップダウンが激しい運気。仕事ばかりに比重が傾き、ワーカホリックに陥りそう。また、健康は大腸系のトラブルに注意。休日はしっかり心身のリフレッシュを図りましょう。金運はまずまず。趣味への投資が開運に。恋愛は一目惚れの出会いは痛い思いをする恐れが。