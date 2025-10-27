▼青森県（青森地方気象台・２７日５時）【津軽】雨時々止む【下北】くもり時々雨【三八上北】くもり時々雨▼岩手県（盛岡地方気象台・２７日５時）【内陸】くもり後一時雨【沿岸北部】晴れ時々くもり【沿岸南部】晴れ時々くもり▼宮城県（仙台管区気象台・２７日５時）【東部】くもり時々晴れ【西部】くもり後一時雨▼秋田県（秋田地方気象台・２７日５時）【沿岸】雨時々止む【内陸】雨時々止む▼山形県（山形地方気象台・２７日