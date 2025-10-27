地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「柳ヶ浦」はなんて読む？「柳ヶ浦」という漢字を見たことはありますか？大分県にある駅名で、答えは6文字です。いったい、「柳ヶ浦」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少