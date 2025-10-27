スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京から、今年も待望のホリデーシーズンコレクションが登場します。“HOLIDAY SHOW for one’s joy”をテーマに、ゴールドやベルベットネイビーが煌めくボトルやマグ、オーナメントなどがラインアップ。舞台のような華やかさと、心温まるぬくもりを感じさせる限定デザインが勢ぞろいです♡大切な人へのギフトにも