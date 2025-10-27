「ポテコにマーブルチョコを入れてオーブンで焼いたら…カラフルな“ポテチョコ”ができるかも!? 」そんな夢のスイーツ実験に挑戦したのは、おかかちゃんさん（＠okakaricho））。想像を超えた予想外の仕上がりに、Xでは「発芽しそう」「防御力高すぎ」と多数の反響が寄せられた。思わず笑顔になってしまうその結果と、チャレンジの裏側をおかかちゃんさんに聞いた。【写真】カラフルポテチョコの実験結果「爆発したのでは…？」