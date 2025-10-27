iPhoneユーザーの方は、端末に不具合が生じた際、メーカー保証サービスを使ったことはありますか？株式会社NEXERとダイワンテレコムが共同で実施したアンケート調査によると、iPhoneを使用する6割以上が、「メーカー保証期間が短い」と回答していたことがわかりました。【調査結果】iPhoneを利用し始めてからどれくらいで故障したか？事前調査で「iPhoneを使用したことがある」と回答した全国の男女395人を対象に、2025年8月〜9月