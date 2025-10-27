大井川鉄道の井川線は、静岡市葵区の閑蔵駅と井川駅の間で倒木が発生したため、10月26日の始発から閑蔵駅～井川駅間の運転を見合わせています。【10月26日午後5時現在】 大井川鉄道によりますと、25日午後3時30分頃に普通列車が井川駅～閑蔵駅を走行中、倒木が線路上をふさいでいることを運転士が発見し、倒木の手前で停車しました。乗客と運転士にけがはありませんでした。 停止した普通列車には6人の乗客がいまし