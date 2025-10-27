気象庁によりますと、26日午後10時35分頃、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で震度2を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。 震源は千葉県北西部で、震源の深さは80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4・3と推定されます。静岡県内の各地の震度は次の通りです。 ▼震度1 熱海市網代、富士宮市野中、伊豆市中伊豆グラウンド、東伊豆町奈良本