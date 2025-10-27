アイヌ文化への伝承活動を深めるため千歳市では樹木などを育成する場を設けています。きのうはシンボルとなる木製の看板が完成しました。千歳市ではアイヌ文化の伝統儀式に必要な樹木やアイヌ料理に必要な作物などを育てるための場所として千歳アイヌ協会に市有地を提供しています。きのうは、土地の名称を「シコツ・イオル」とする看板の除幕式が行われました。千歳市では来年度までに土地の大きさを1.5倍まで広げるとともに、地