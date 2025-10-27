けさ早くさいたま市・緑区で住宅1棟が全焼する火事があり3人の遺体が見つかりました。【写真を見る】さいたま市で住宅1棟全焼する火事3人の遺体見つかる午前4時半ごろ、さいたま市緑区馬場で「建物が燃えている」と近くに住む女性から119番通報がありました。消防によりますと火事があったのは2階建ての木造住宅で、消防車など14台が出動し火はおよそ4時間後に消し止められましたが、住宅1棟が全焼し、3人の遺体が見つかったとい