◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽決勝トーナメント１回戦藤枝明誠３―１日大三島（２６日・藤枝総合運動公園）決勝トーナメント１回戦の残り４試合が行われた。藤枝明誠は日大三島に３−１で勝利。準々決勝は１１月３日に行われる。逆転で８強に駒を進めた。前半１９分、ＭＦ加藤柊一郎（３年）が同点弾。同３１分にはＣＫの流れから折り返しをＤＦ山本陸駆（３年）が「狙い通りの形」と頭で押し込んで勝ち越