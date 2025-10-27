コロナ禍で変わった旅行業界 コロナ禍を経て旅行業界の景色は変わりました。団体旅行から個人旅行、OTA（インターネット上だけで取引を行う旅行会社）の台頭など、今までの我々の仕事はどうなるのかという点で大きな危機感を感じています。 しかし一方で、旅行会社であるからこそ価値を提供できる領域も分かってきました。その1つが社会・地域貢献です。コロナ禍のワクチン接種関連事業では200超の国や自治体か