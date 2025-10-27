ＮＹ原油時間外取引上昇、米中協議進展で需要懸念後退 東京時間07:04現在 ＮＹ原油先物DEC 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝61.96（+0.46+0.75%） NY原油は時間外で上昇して始まっている。 ベッセント米財務長官が中国に対する100%関税は事実上取り下げられたと述べた、貿易交渉は進展しており米国と中国は貿易交渉の枠組みに合意した。