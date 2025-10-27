【トルコ】 雇用統計（9月）16:00 予想N/A前回8.5%（失業率) 【香港】 貿易収支（9月）17:30 予想N/A前回-254.0億香港ドル（貿易収支) 【ユーロ圏】 ドイツIfo景況感指数（10月）18:00 予想87.9前回87.7（Ifo景況感指数) 【米国】 耐久財受注（速報値）（9月）21:30 予想0.3%前回（前月比) 予想0.2%前回（輸送除くコア・前月比) ※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発