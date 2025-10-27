ＮＹ金時間外取引下落、米中協議進展で安全資産需要が後退 東京時間07:12現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4077.90（-59.90-1.45%） NY金は時間外で下落スタート、米中協議進展を受け安全資産需要が後退している。 ベッセント米財務長官が中国に対する100%関税は事実上取り下げられたと述べた、貿易交渉は進展しており米国と中国は貿易交渉の枠組みに合意した。