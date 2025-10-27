米株価指数先物時間外取引大幅上昇、米対中100%関税事実上取り下げ 東京時間07:10現在 ダウ平均先物DEC 25月限47759.00（+363.00+0.77%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6880.50（+53.50+0.78%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25750.00（+240.75+0.94%） 米株先物は大幅上昇スタート、米中首脳会談への期待が高まっている。 ベッセント米財務長官は中国に対する100%関税は事実上取り下げられたと述べた