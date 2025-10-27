女子ケイリン決勝でゴールする佐藤水菜（中央）＝サンティアゴ（共同）【サンティアゴ共同】自転車トラック種目の世界選手権最終日は26日、サンティアゴで行われ、女子でケイリンの佐藤水菜（日本競輪選手会）が2連覇を果たした。今大会はスプリントの銀に続き、2個目のメダル。日本勢では初の金で、3個目のメダルとなった。仲沢春香は準々決勝で違反のため降格で敗退。酒井亜樹（以上日本競輪選手会）は1回戦で屈し、敗者復活