― ダウは472ドル高と3日ぶりに最高値を更新、米CPIが市場予想を下回る伸びで利下げ観測強まる ― ＮＹダウ 47207.12 ( +472.51 ) Ｓ＆Ｐ500 6791.69 ( +53.25 ) ＮＡＳＤＡＱ 23204.87 ( +263.07 ) 米10年債利回り4.002 ( +0.001 ) ＮＹ(WTI)原油 61.50 ( -0.29 ) ＮＹ金 4137.8 ( -7.8 ) ＶＩＸ指数16.37 ( -0.93 ) シカゴ日経225先物 (円建て)49545 ( +22