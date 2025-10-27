阪神ドラフト１位・立石正広の原点（後編）今秋ドラフトの目玉選手で、阪神、広島、日本ハムの３球団競合の末、阪神が交渉権を引き当てた立石正広（創価大）は、山口県で生まれ育ち、高川学園中（高川学園シニア）、高川学園高で６年間を過ごした。高川学園３年夏の甲子園でホームランを放った立石正広photo by Kyodo News【甲子園で特大の一発】西岡大輔部長、松本祐一郎監督は、中学からその成長を見守り続け、高校３年に