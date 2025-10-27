阪神ドラフト１位・立石正広の原点（前編）10月23日。ドラフト会議で最大の目玉選手として注目された立石正広（創価大）は、阪神、広島、日本ハムの３球団が競合し、抽選の結果、阪神が交渉権を獲得した。大学２年春に打率.500、5本塁打、14打点で東京新大学リーグの３冠王に輝いたプロ垂涎の右の強打者は山口県で生まれ育ち、中学・高校の６年間を過ごした高川学園で、その土台を築いていった。阪神からドラフト１位を受け笑