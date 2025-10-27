26日から始まったASEAN（＝東南アジア諸国連合）の関連首脳会議で、東ティモールが新たにASEANに加わりました。初外遊の高市総理大臣とも早速やりとりがありました。【映像】高市総理と挨拶を交わすシャナナ・グスマン首相2002年にインドネシアから独立国家となった東ティモールが、新たにASEANに加わりました。2011年に加盟を申請し、1999年のカンボジア以来、26年ぶりの新規加盟となります。その後、行われた日本とASEAN首