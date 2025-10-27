女優でタレントの熊切あさ美（45）が26日、アンバサダーを務める千葉県鴨川市の「第4回さくらフェス」に参加した。“鴨川を日本一のヤマザクラの地にしよう”と毎年1000本ずつ、植樹を行っている。2年連続参加の熊切は「昨年、私が植えたヤマザクラも、まだ細い木ですが1輪だけ咲いてくれました」と確かめながら、佐々木久之市長（55）らと計4本を植樹。「鴨川に“帰って”来て、成長を見守るのが楽しみ。どんどん木が大きくなって