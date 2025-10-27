◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽決勝トーナメント１回戦藤枝東２―１聖隷クリストファー（２６日・裾野市運動公園陸上競技場）決勝トーナメント１回戦の残り４試合が行われた。藤枝東は２―１で聖隷クリストファーに逆転勝ち。後半途中出場のＦＷ木全（きまた）悠太（３年）が同２５分に勝ち越し点を挙げた。準々決勝は１１月３日に行われる。＊＊＊＊後半１５分にピッチに立った藤枝東の木全が、大仕事を