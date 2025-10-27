アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が、白ミニスカの近影を公開した。２７日までにインスタグラムに「佐賀へ応援してくださっている方々が沢山会いにきてくださって、温かいメッセージを頂いて幸せだった日佐賀牛も食べたよ」とつづり、佐賀を満喫する様子をアップ。白のミニスカに黒のジャケットを羽織ったコーディネートも披露した。この投稿にファンからは「超最強に可愛い」「お洋服可愛い！」