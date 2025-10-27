◇ノルディックスキー・ジャンプサマーグランプリ（２６日、ドイツ・クリンゲンタール）混合団体（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、丸山希（北野建設）、二階堂蓮（日本ビール）、高梨沙羅（クラレ）、小林陵侑（チームＲＯＹ）で臨んだ日本は８８８・９点で優勝した。２位はスロベニア、３位はノルウェー。１回目にトップバッターの丸山が１２７メートルを飛び首位発進すると、最後に飛んだエースの小林陵が１