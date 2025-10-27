バーミンガムFW古橋亨梧が苦境イングランド2部バーミンガム・シティに所属する日本代表FW古橋亨梧は、今季大きな期待を背負って加入したものの、苦しい状況が続いている。チームは直近のプレストン・ノースエンド戦で1-0の勝利を収めたが、古橋は出番なしに終わった。海外メディアは、古橋の「貢献度の欠如」に指揮官が懸念を強めていると報じている。バーミンガムは昨季リーグワン（3部）をEFL記録となる勝ち点111で制し、今