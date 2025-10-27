イタリア・ローマの古代遺跡パンテオンで、日本人観光客が転落して死亡する事故が発生したと、CNNなどが25日（現地時間）に報じた。報道によると、前日、パンテオンの外周を囲む外壁の手すりに腰掛けていた69歳の日本人男性が、約7メートル下の溝に転落し死亡した。現地の救助隊は通報を受けてすぐに出動したが、鉄門を切断して現場に近づいた時には、男性はすでに死亡していたという。当時、男性と同行していた娘は、「父が突然め