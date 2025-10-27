山形県尾花沢市の人気の観光地・銀山温泉のオーバーツーリズム（観光公害）対策のため、市は来月から、日帰り客を対象にマイカー規制の実証実験を行う。昨年度は行わなかった秋にも実施し、本格導入に向けて検証を進める。（渡辺ひなの）銀山温泉は、大正時代の木造建築物のレトロな雰囲気と、ガス灯の幻想的な夜景が人気で、国内外から毎年多くの観光客が訪れる県内有数の観光地だ。ただ、路上駐車や積雪期のスリップ事故な