東京・青梅市で車が電柱に衝突する事故があり乗っていた男の子が死亡した。26日午後3時前、東青梅駅近くの交差点で車が電柱に衝突する事故があった。「子どもの泣き声がして…」目撃者：子どもの泣き声がしたので降りていったのね。そしたらお母さんが心臓マッサージされてた。この事故で後部座席に乗っていた坂和陽向さん（8）が死亡した。陽向さんはシートベルトをつけていたという。警察が事故の原因を調べている。（フジテレ