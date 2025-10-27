借入額を増やせるペアローンの利用者が増えているが…（写真はイメージ、Kmpzzz／Shutterstock.com）住宅価格が高騰しているため、借入額を増やせるペアローンを組む人たちが増えている。ペアローンには、借入可能額が増えるほか、ローン減税の控除額が多くなる。売却時に売却益が出ても3000万円控除が2人分に増えるなどのメリットがあるのだが、デメリットもある。「十分に理解しておかないと、トラブルのもとになりかねない」