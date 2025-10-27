＜情報最前線：エンタメ舞台＞元宝塚歌劇団星組トップ湖月わたると、同じく元星組トップ柚希礼音が、ダンス演劇「マイフレンドジキル」（東京・よみうり大手町ホール＝12月16〜22日、大阪・梅田芸術劇場＝同27〜29日）に主演する。1人の男に宿る善と悪がスリリングに入れ替わる名作小説「ジキル博士とハイド氏」をモチーフに、湖月と柚希がダンスと語りで演じる2人芝居。待望していた柚希との共演や異色作に挑む意気込みなど