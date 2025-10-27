あなたは読めますかよめそうで読めない、徳島県の難読地名「西沢」。正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【A】答えは、【A】の「にっそ」でした。いかがでしたか？ 正解できた方はお見事です。次回の地名クイズもぜひお楽しみに！【難解略語】「教科書」の正式名称分かりますか？実は略語だった！