2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら- Meteorites -」のメルト・ダ・テンシが、26日に誕生日を迎えて、初のバースデーグッズを発売した。今回のために描き下ろされた新ビジュアルは、ステージ上でマイクを握って、ステラ（ファン）へ手を差し伸べるような、躍動感あふれるイラスト。グッズのラインナップは、お馴染みのアクリルパネル、3連キーホルダー、ランダムフォトカードに加えて、本人が普段から頭に着けているトレー