●概ね晴れるものの、午前中は山間部でパラパラと僅かに雨の降る心配も●北風で空気が冷たく、日中も上着が活躍●夜は朝よりも気温が低くなる予想。お帰りが遅くなる方は厚めの服を準備を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう26日(日)は低気圧の通過によって、日本周辺は全般的に雲に覆われました。県内では日本海側を中心に雨雲が流れ込みましたが、この時間にかけてまとまった雲は東へ離れ、西日本周辺は晴れのエリアが広がってきてい