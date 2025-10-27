何かと「ハラスメントだ！」と言われる世の中を軽やかに渡り歩くには、どうしたらよいのか。作家の辛酸なめ子氏は「あまりに細かすぎるハラスメントの裏には、人なら誰でも持っている感情がある」という――。※本稿は、辛酸なめ子『世界はハラスメントでできている 辛酸なめ子の「大人の処世術」』（光文社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang■ぶつ