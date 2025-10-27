【イスラマバード共同】パキスタンとアフガニスタンの国境地帯での武力衝突の停戦維持に向けた協議を巡り、パキスタンがイスラム主義組織タリバンの姿勢を「非協力的だ」と批判した。治安当局筋が26日、明らかにした。協議が難航している可能性があり、決裂すれば停戦合意への影響が懸念される。衝突は今月に入り激化し、2021年8月のタリバン復権以来最悪とされるほど緊張が高まった。カタールとトルコの仲介で即時停戦に合意