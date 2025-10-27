『怪談』などで知られるラフカディオ・ハーン（小泉八雲）は小泉セツと国際結婚し日本に帰化する。2人のひ孫・小泉凡さんは「ハーンにとって神々の住む出雲はあこがれの土地だった。そこで生涯の伴侶と出会ったことに運命的なものを感じる」という――。※本稿は、小泉凡『セツと八雲』（朝日新書）の一部を再編集したものです。■横浜で半年ほど過ごしてから、島根で英語教師に1890（明治23）年、横浜に上陸してから5カ月ほどたっ