国内でも有数の熊の生息地を抱える秋田県。本来の生息域から離れた市街地でも目撃情報や被害情報が続々と報告されていることを受け、県知事は10月14日の記者会見で「県民の日常生活に支障を来たしており危機的かつ緊急事態だ」と、文字通り尋常では無い危機意識を見せた。いったい日常生活に支障を来たす危機的な状況とはどんなものなのか、熊の出没が特に多い鹿角市大湯地区の現状をレポートする。なお、本取材は学者や専門家では