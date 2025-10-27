授かり婚ではあるものの幸せな結婚をしたはずだったミユ。しかし夫であるユウイチは、妊娠を機にミユに辛く当たるように。無事出産を終え周囲から祝福されるミユですが、ユウイチはなんととんでもないことを言い出して…。『モラハラ夫から昼逃げした話』第2話をごらんください。 ミユとの授かり婚を機にモラハラ夫へと変貌した夫・ユウイチのモラハラは止まりません。ミユが出産し、様々な祝福を受ける中ユウイチの反応は…？