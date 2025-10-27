1台に「即・措置命令」NEXCO東日本北海道支社は2025年10月7日、北海道警察および北海道運輸局とともに、道央道で実施した合同取り締まりの内容について発表しました。計13台をチェックし、1台に措置命令が下されました。一体どういうことなのでしょうか。重量物をはこぶ車両のイメージ（画像：写真AC）。【画像】「えっ…！」これが「47トンオーバーで事故った“違反車両”」です今回の取り締まりでは、車両制限令違反や道路