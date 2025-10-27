なぜか、実年齢より老けて見られてしまう――そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。「学ぶ人」は老けない学んでいる時間が長ければ長いほど、老化の速度が遅くなり、さらには、寿命も延びることが明らかになった。人体の老化速度を研究している、米コロンビア大学メールマン公衆衛生大学院疫学准教授のダニエル・ベルスキー氏が解説する。「これまで老化の研究では、実年齢とは別に、その人