約10年にわたる分裂抗争終結後、大幅な組織再編を図る六代目山口組。【写真】池、整えられた庭木、豪華な日本家屋高山相談役の”要塞豪邸の全容” 年末餅つきでは笑顔も竹内若頭は檄を飛ばす全国の友好・親戚団体との外交にも力をいれ、10月17日には稲川会と松葉会による恒例の「親睦会」が催されたことがわかっている。会場に赴いた警察関係者が語る。「いまの山口組ではこうした外交の場に司忍組長が出席することは限ら