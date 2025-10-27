ポストシーズンで球史に残る活躍を見せるドジャース・大谷翔平（31）にとって、残された唯一の勲章がワールドシリーズMVPだ。立ちはだかる難敵をどう攻略するか。【写真】大谷翔平の最大のライバルと目されるブルージェイズの主砲・ゲレーロJr.最大のライバルとなるのが、ブルージェイズの主砲、ブラディミール・ゲレーロJr.（26）だ。ドミニカ出身野手として史上初の米野球殿堂入りしたゲレーロ・シニアを父に持ち、2019年に