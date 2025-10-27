この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 思わず「へいシリ！」愛犬のかわいいおシリに6.8万いいね ご紹介するのは、チャウチャウのくり蔵くんとの日常をXで発信している、くり蔵(@kurizo_chow)さんの投稿したお写真です。犬や猫など、ペットのお尻はかわ